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В Саратове обрушилась стена жилой пятиэтажки

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Фото: Соцсети
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В Саратове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. Из здания эвакуировано около 150 человек.

«Пострадавших нет, на месте работают спасатели», — сообщила специалист пресс-службы областного главка МЧС Ирина Пригода.

На углу здания обрушилась кирпичная кладка на всю высоту строения. За обрушившейся частью стены располагались душевые комнаты.

Причина инцидента пока не установлена, уточняет «РИА Новости».

Дом расположен по адресу: проспект Строителей, 27а.

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