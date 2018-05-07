Молельная комната открылась в больнице в Липецке

Для пациентов туберкулезного диспансера в Липецке открылась молельная комната. Больные смогут исповедоваться и причащаться.

Молельную комнату освятили клирики строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Всех присутствовавших священники окропили и помазали елеем от иконы Богородицы «Всецарица». Молельная комната переоборудована из бывшей стерилизационной, в ней разместились иконы, которые пожертвовали прихожане и медицинские работники, пишет Lipetskmedia.

В стенах больницы будут совершаться молебны, пациенты и врачи смогут исповедоваться. Также в молельной комнате всегда будет находиться духовная литература.