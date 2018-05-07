Прямой эфир

Молельная комната открылась в больнице в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для пациентов туберкулезного диспансера в Липецке открылась молельная комната. Больные смогут исповедоваться и причащаться.

Молельную комнату освятили клирики строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Всех присутствовавших священники окропили и помазали елеем от иконы Богородицы «Всецарица». Молельная комната переоборудована из бывшей стерилизационной, в ней разместились иконы, которые пожертвовали прихожане и медицинские работники, пишет Lipetskmedia.

В стенах больницы будут совершаться молебны, пациенты и врачи смогут исповедоваться. Также в молельной комнате всегда будет находиться духовная литература.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Малой Лубянке в Москве реставрируют католический храм
Новый храм начали возводить в Лебедяни Липецкой области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017