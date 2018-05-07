Прямой эфир

Спорткомплекс «Химик» открыли после капремонта в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный комплекс «Химик» открыли после капитального ремонта в Усолье-Сибирском Иркутской области. В рамках празднования состоялся товарищеский футбольный матч между командами «Химик» и «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

5 мая состоялась торжественная церемония открытия спорткомплекса «Химик». Ремонт длился два года и стоимость всех необходимых работ составила 139,6 млн рублей. Более 129 млн рублей было выделено из бюджета области, оставшиеся 10,5 млн — из местного бюджета, сообщает ИА IrkutskMedia.

В рамках проводимых работ было уложено новое искусственное покрытия футбольного поля,оборудованы дорожки для занятий легкой атлетики, обустроена система водоотвода, нанесена разметка, обновлены трибуны и подтрибунные помещения и многое другое.

Министр спорта Иркутской области Илья Резник рассказал, что ремонт спортивного зала и стадиона планировалось осуществить за три года, но по поручению губернатора области Сергея Левченко все средства были выделены в 2016 и 2017 годах. Теперь стадион отвечает всем современным требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект ремонта дамб на Колыме завершат до конца 2018 года
Два отделения больницы Южно-Сахалинска отремонтируют за 50 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017