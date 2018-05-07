Спорткомплекс «Химик» открыли после капремонта в Приангарье

Спортивный комплекс «Химик» открыли после капитального ремонта в Усолье-Сибирском Иркутской области. В рамках празднования состоялся товарищеский футбольный матч между командами «Химик» и «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

5 мая состоялась торжественная церемония открытия спорткомплекса «Химик». Ремонт длился два года и стоимость всех необходимых работ составила 139,6 млн рублей. Более 129 млн рублей было выделено из бюджета области, оставшиеся 10,5 млн — из местного бюджета, сообщает ИА IrkutskMedia.

В рамках проводимых работ было уложено новое искусственное покрытия футбольного поля,оборудованы дорожки для занятий легкой атлетики, обустроена система водоотвода, нанесена разметка, обновлены трибуны и подтрибунные помещения и многое другое.

Министр спорта Иркутской области Илья Резник рассказал, что ремонт спортивного зала и стадиона планировалось осуществить за три года, но по поручению губернатора области Сергея Левченко все средства были выделены в 2016 и 2017 годах. Теперь стадион отвечает всем современным требованиям.