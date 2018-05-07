Неизвестные бросили дымовую шашку в церковь мормонов в Москве

Неизвестные бросили дымовую шашку через забор на территорию церкви мормонов в Среднем Овчинниковском переулке в Москве. Об этом сообщил источник правоохранительных органах столицы.

«Утром в минувшее воскресенье в полицию поступила информация, что неизвестные бросили дымовую шашку на территорию церкви по адресу: Средний Овчинниковский переулок, д. 14», — цитирует его ТАСС.

В здании по этому адресу зарегистрирована религиозная ассоциация «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Мормоны)». Как отметил собеседник агентства, дымовая шашка оказалось учебной. При этом камеры видеонаблюдения в момент инцидента не производили записи.

5 мая группа неизвестных подожгла 19 автобусов в московском районе Южное Бутово. Злоумышленникам удалось скрыться.