Под присягой

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
Как проходила инаугурация Владимира Путина
0
Слайдами
Списком
Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky
К Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемония инаугурации, Владимир Путин в этот день проследовал из своего кабинета в Кремле, где провел утро в рабочем режиме
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
На церемонию Владимир Путин прибыл на лимузине проекта «Кортеж» — новейшем представительском седане отечественного производства. Планируется, что в будущем машины, произведенные в рамках этого проекта, полностью заменят иномарки в автопарках российских государственных учреждений
Фото: REUTERS/Mikhail Metzel
Российский футбольный тренер Валерий Газзаев в числе гостей, приглашенных на церемонию инаугурации. Всего приглашения на церемонию инаугурации получили несколько тысяч человек. Среди них — общественные деятели и деятели культуры и спорта, госслужащие, высокопоставленные военные и Герои России
Фото: REUTERS/Sergei Savostyanov
Президента приветствовали военнослужащие Президентского полка — одной из самых известных и престижных воинских частей в России. Полк впервые был сформирован еще в 1936 году
Фото: REUTERS
Гости, собравшиеся в Большом Кремлевском дворце, встретили появление президента аплодисментами
Фото: ТАСС/Александр Земляниченко
Присягу избранный президент приносит на Конституции Российской Федерации — ее в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внес военнослужащий роты почетного караула Президентского полка
Фото: REUTERS/Alexei Druzhinin
Ровно в 12 часов пополудни Владимир Путин произнес текст присяги президента России: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». С этого момента он официально вступил в должность руководителя страны
Фото: REUTERS
Министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации
Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky
После принесения присяги, Владимир Путин вышел на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка
Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky
Там же, на Соборной площади, Владимир Путин встретился с гостями церемонии — в том числе, представителями молодежного движения «Волонтеры победы»
Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky
Владимир Путин во время благодарственного молебна по случаю инаугурации, который состоялся в Благовещенском соборе Кремля
Выделить главное
вкл
выкл
В понедельник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги. Как проходило одно из ключевых событий для любого государства — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.