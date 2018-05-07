Под присягой

Ровно в 12 часов пополудни Владимир Путин произнес текст присяги президента России: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». С этого момента он официально вступил в должность руководителя страны