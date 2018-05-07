Литературный фестиваль «Толстяки на Урале» посетят крымские писатели

Четвертый фестиваль «Толстяки на Урале» пройдет в городах Свердловской области с 17 по 20 мая. В программе — презентации книг и литературные чтения.

В главной библиотеке Нижнего Тагила 18 мая состоится встреча с писателем Платоном Бесединым и поэтом Тихоном Синицыным, которые приедут из Крыма. Об этом сообщает TagilCity.ru. Гости посетят культурный центр «Дом Окуджавы».

Платон Беседин — украинский и российский писатель, критик и публицист. Его рассказы переведены на немецкий, английский, французский и итальянский языки. Тихон Синицын — поэт из Севастополя, автор двух сборников стихотворений.

Напомним, «живую аллею» из книг создали в Ульяновске 4 апреля, в областной День чтения. Участники выстроились по обеим сторонам пешеходной дорожки и читали книги. Затем акция переросла в литературное шествие, которое прошло от Владимирского сада до Ленинского мемориала.