Могилу жертв «черных риелторов» нашли в Липецкой области

Следователи проводят эксгумацию тел жертв «черных риелторов» в Липецкой области. Захоронение обнаружено в Усманском районе.

По данным следствия, злоумышленники вывозили хозяев московских квартир к селу Октябрьскому и убивали. Тела были закопаны на глубине нескольких метров и засыпаны щебнем. Следователям удалось найти одного погибшего, тело второго потерпевшего еще ищут, сообщает GOROD48.

Труп доставлен в морг для проведения судебной медэкспертизы.

Как сообщал портал iz.ru, в Нижегородской области «черному риелтору» грозит пожизненный срок. По данным следствия, банде удалось присвоить четыре квартиры. В одном случае владельца жилья вывезли в лес и избили, из-за чего он скончался, в другом хозяин квартиры был выброшен из окна наркологического диспансера.