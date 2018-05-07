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Брянских чиновников через суд обязали создать приют для животных

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Прокуратура Брянска через суд добилась решения о создании приюта для бродячих животных. Правоохранительные органы обратили внимание на большое число нападений собак на людей.

По данным прокуратуры, за 2017 год в медицинские учреждения с укусами бродячих собак обратились более 400 брянцев. При этом одичавших собак с улиц забрать некуда. В городе действует временный пункт передержки животных, но он занимается исключительно стерилизацией. После процедуры собак снова выпускают на улицы, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Чтобы изменить ситуацию, прокуратура обратилась с иском в суд с требованием обязать правительство Брянской области и департамент финансов организовать приют. Иск правоохранителей удовлетворен.

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