Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом с туристами в Грузии

Микроавтобус с туристами перевернулся на востоке Грузии, в ДТП погибли два человека, еще 17 пострадали, передает РЕН ТВ со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

ДТП произошло около населенного пункта Манглиси в Тетрицкаройском муниципалитете. Туристы возвращались после посещения одного из монастырей. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Пострадавшие госпитализированы в больницы, среди них — один иностранный турист. Информации о его гражданстве нет.

5 мая четыре человека были госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Бурятии.