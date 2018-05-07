Форвард клуба «Бостон» зачем-то облизывает соперников

Нежность или провокация? Тайный тактический приём? Попытка сгладить конфликт? Нервное перенапряжение?

Зачем Брэд Маршанд лижет других хоккеистов, видимо, не знает даже он сам.

От нежности форварда «Бостона» пострадал нападающий «Тампа-Бэй» Райан Кэллахан.

Полгода назад этот приём поверг в шок нападающего «Торонто» Лео Комарова.

НХЛ «телячьи нежности» в мужской игре терпеть не собирается — Лига уже выносила Маршанду предупреждение, а теперь грозит наказать.



