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Форвард клуба «Бостон» зачем-то облизывает соперников

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Нежность или провокация? Тайный тактический приём? Попытка сгладить конфликт? Нервное перенапряжение?

Зачем Брэд Маршанд лижет других хоккеистов, видимо, не знает даже он сам.

От нежности форварда «Бостона» пострадал нападающий «Тампа-Бэй» Райан Кэллахан.

Полгода назад этот приём поверг в шок нападающего «Торонто» Лео Комарова.

НХЛ «телячьи нежности» в мужской игре терпеть не собирается — Лига уже выносила Маршанду предупреждение, а теперь грозит наказать.


 

 

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