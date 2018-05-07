Google выпустила игру по поиску Emoji в реальности

Компания Google выпустила браузерную игру на базе искусственного интеллекта Emoji Scavenger Hunt. Разработчики предлагают пользователям найти «смайлики» в реальной жизни.

После запуска игры на экране появляется один из смайлов Emoji, игроку нужно навести камеру на соответствующий предмет в реальном мире, сообщает телеканал «360».

Система нейросети моментально сопоставит предмет и картинку. Сложность заключается в ограниченном количестве времени, отведенном на поиск предмета. Однако с каждой находкой временной отрезок увеличивается.

Emoji Scavenger Hunt — эксперимент друзей интернет‐гиганта Brand Studio и команды PAIR.

Игра запускается в браузере и не отправляет информацию на сервера Google, так что беспокоиться о том, что снимки с телефона попадут в сеть, не придется.