Сирийская армия планирует разрезать на две части подконтрольные ИГ кварталы Дамаска

Кварталы Дамаска, всё еще подконтрольные «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ) сирийская армия скоро разрежет на две части. Об этом в понедельник, 7 мая, рассказал генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

«Разрежем территорию, занимаемую боевиками ИГ, на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — цитирует его «РИА Новости».

Он рассказал, что как минимум две бригады сирийской армии наступают навстречу друг другу.

4 мая стало известно, что террористы ИГ предпринимают попытки создать для группировки резервные позиции в Латинской Америке и некоторых других регионах мира.

Отмечается, что Латинскую Америку могут использовать и как перевалочную базу, и для организации лагерей подготовки джихадистов.

Кроме того, возможна пропаганда в некоторых странах Карибского бассейна, где проживают мусульмане.