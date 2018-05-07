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Сирийская армия планирует разрезать на две части подконтрольные ИГ кварталы Дамаска

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Кварталы Дамаска, всё еще подконтрольные «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ) сирийская армия скоро разрежет на две части. Об этом в понедельник, 7 мая, рассказал генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

«Разрежем территорию, занимаемую боевиками ИГ, на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — цитирует его «РИА Новости».

Он рассказал, что как минимум две бригады сирийской армии наступают навстречу друг другу.

4 мая стало известно, что террористы ИГ предпринимают попытки создать для группировки резервные позиции в Латинской Америке и некоторых других регионах мира.

Отмечается, что Латинскую Америку могут использовать и как перевалочную базу, и для организации лагерей подготовки джихадистов.

Кроме того, возможна пропаганда в некоторых странах Карибского бассейна, где проживают мусульмане.

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