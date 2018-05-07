В Хабаровске ликвидировали сеть подпольных казино

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов ликвидировали сеть подпольных игорных заведений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Полицейскими установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города Хабаровска. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение», — цитирует представителя ведомства агентство ТАСС.

По словам Волк, охранники проверяли место работы и круг общения потенциальных игроков. По месту жительства участников группировки и в помещениях клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты и более 11,6 млн рублей.

Десять человек были задержаны. В отношении пяти избрана мера в виде подписки о невыезде, еще пятеро отправлены под домашний арест. Возбуждено дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

В начале апреля подпольный игорный клуб закрыли в Москве. Троих организаторов нелегального казино задержали, они находятся под подпиской о невыезде.