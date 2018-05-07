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Акции в честь героев войны прошли в Мельбурне, Анкаре, Мехико, Лондоне

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«Бессмертный полк» впервые прошел по австралийскому Мельбурну. Около 200 человек собрались в центре города и отправились вдоль реки Ярры. Многие пришли семьями, дети составили около трети участников.

В столице Турции к памятному маршу присоединились десятки человек. Фото предков — участников войны пронесли граждане РФ, Украины, Казахстана. Маршрут пролегал по парку «Дикмен» до аллеи дружбы «Москва–Анкара». Для всех желающих работала полевая кухня и звучали военные песни.

В Мехико в честь Дня Победы организовали акцию «Стена памяти». На ограде российского посольства разместили фото с участниками войны. Около 150 человек пришли поблагодарить всех тех, кто боролся с фашизмом.

С военных песен началась памятная акция в Великобритании. В Лондоне к празднику 9 мая организовали автопробег. Участники — выходцы из СССР: русские, литовцы и украинцы. На авто разместили снимки героев войны, на груди повязали георгиевские ленты.

 

 

 

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