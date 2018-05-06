Джина Хаспел хотела отказаться от поста директора ЦРУ

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел хотела отказаться от поста, но Белый дом ее отговорил. Об этом в воскресенье, 6 мая, рассказала газета The Washington Post.

Бывший начальник Майкл Помпео был утвержден новым госсекретарем 26 апреля, и президент США Дональд Трамп надеялся, что его сменит Хаспел, кадровый разведчик с более чем тридцатилетним стажем.

Первоначально она хотела отказаться из-за возможных дискуссий на слушаниях в сенате конгресса, которые могли нанести ущерб не только ее репутации, но и репутации всего ЦРУ, отмечают источники.

Поводом могло стать дело Абу Зубайды, которого по приказу Хаспел пытали в тайной тюрьме ЦРУ «Глаз кошки» в Таиланде 83 раза.

Группе сотрудников Белого дома высокого ранга, включая помощника президента по законотворческой деятельности Марка Шорта и пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, пришлось вести многочасовые переговоры с Хаспел, чтобы она согласилась занять пост директора ЦРУ.

28 апреля Хаспел пообещала сенаторам, что не будет возобновлять программу допросов и содержания подозреваемых лиц под стражей.