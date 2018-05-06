Сувенирную банкноту номиналом €0 выпустили в Словакии

Банкноту номиналом €0 выпустили в Словакии к Дню Победы над фашизмом, тираж сувенирной купюры — 5 тыс. экземпляров, на ней изображен памятник Словацкого национального восстания (СНВ) и чехословацкий танк LT-38.

Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Nunofi Владислава Клайбана. Приобрести сувенир можно с 8 мая, стоимость банкноты — €2, продаваться она будет через банкомат на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица. Клайбан обратил внимание, что половина тиража уже заказана коллекционерами.

При финансовых расчетах банкнота не может использоваться, но изготовлена из тех же материалов, что и купюры, использующиеся в денежном обращении.

В середине апреля в немецком Трире выпустили банкноты достоинством €0 в честь философа и экономиста Карла Маркса.