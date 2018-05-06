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Россиянин Найфонов стал чемпионом Европы по вольной борьбе

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россиянин Артур Найфонов завоевал золото чемпионата Европы по спортивной борьбе в вольном стиле в весе до 86 кг. 

Финальная схватка между Найфоновым и азербайджанцем Александром Гостиевым завершилась со счетом 1:1. Россиянину присудили победу по последнему результативному действию.

Бронза досталась грузину Сандро Аминашвили и Шамилю Кудиямагомедову, выступавшему за Италию.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске. Соревнования завершатся 6 мая, указывает ТАСС.

5 мая россияне завоевали на соревнованиях сразу три золотые медали. Чемпионом в весе до 70 кг стал Магомед Курбаналиев, в весе до 79 кг — Ахмед Гаджимагомедов, до 97 кг — Владислав Байцаев. 

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