Прямой эфир

Французский велосипедист умер при подготовке к мировому рекорду

0
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции погиб знаменитый велосипедист-экстремал Франсуа Жисси. Спортсмен пытался побить свой же рекорд скорости на ВПП в Мюншузе. На велосипеде он разогнался до 300 км/ч, но не удержался на трассе. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, но врачи помочь не смогли. Как сообщает полиция, у Жисси не было разрешения на заезды по этой трассе. 

Знаменитым французский гонщик стал в 2014 году. На байке с водородной установкой Жисси разогнался до 333 км/ч. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Останки пропавшего немецкого велопутешественника обнаружены в Мексике
Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017