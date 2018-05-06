Французский велосипедист умер при подготовке к мировому рекорду

Во Франции погиб знаменитый велосипедист-экстремал Франсуа Жисси. Спортсмен пытался побить свой же рекорд скорости на ВПП в Мюншузе. На велосипеде он разогнался до 300 км/ч, но не удержался на трассе. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, но врачи помочь не смогли. Как сообщает полиция, у Жисси не было разрешения на заезды по этой трассе.

Знаменитым французский гонщик стал в 2014 году. На байке с водородной установкой Жисси разогнался до 333 км/ч.