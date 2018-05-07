Машины и искусственный интеллект постепенно заменяют человека в рутинном труде. Это естественный процесс, вызванный научно-техническим прогрессом. В таких профессиях, как бухгалтер, юрист, охранник, велика вероятность вытеснения людей роботами. Финансовый сектор также будет сильно автоматизирован — и специалисты в этой области вынуждены будут искать смежные профессии.

В этом нет ничего нового — например, в предыдущие века машины заменили человека в различных видах физического труда, что вызвало массу волнений в обществе. Вспомнить хотя бы движение луддитов в Англии — люди ломали станки и бастовали на фабриках, потому что один станок разом лишал работы несколько человек.

Социально ориентированное государство должно учитывать подобные риски. Внедряя автоматизацию, заменяя рутинный труд человека, необходимо думать о том, как переучить освобождающихся людей. И как помочь им найти себя в мире новых профессий.

Для этого необходимо проектировать карты будущих профессий, опираясь на экспертное сообщество.

Можно готовить персонал тех профессий, которые останутся востребованными и в будущем. Сейчас, например, в стране недостает более 100 тыс. специалистов в сфере ИТ. Такие люди на рынке труда стоят очень дорого.

Если посмотреть на этот процесс глобально, то, по моему мнению, машины и искусственный интеллект наверняка заменят рутинные, механические, «рефлекторные» виды труда. Но деятельность, связанную с творчеством, когда придумывается, создается что-то новое, машина никогда не заменит. Творчество по определению бесконечно. Поэтому по мере того, как машины всё больше и больше будут снимать с людей рутинные задачи, у них всё больше останется времени и потребностей заниматься творчеством в широком смысле этого слова. В том числе придумывать новые машины. И в этом смысле автоматизация, роботизация, искусственный интеллект — это хорошо. Ведь у людей всё больше и больше времени остается на то, чтобы оставаться людьми.

При этом, конечно, люди всё больше и больше вынуждены общаться с машинами. Если взять свободное от сна время человека и посмотреть, что он делает, то выяснится, что с машинами, компьютерами и техникой он общается гораздо больше, чем раньше.

Это связано с социальными издержками. Для примера можно провести параллель с развитием сельского хозяйства: раньше главным помощником человека в возделывании земли была лошадь. А потом лошадь заменили трактором — и исчезла целая гамма эмоций, которые люди испытывали к лошадям. Трактор гораздо эффективнее. Но человек, когда он вынужден больше работать с машиной, испытывает меньше человеческих чувств, больше механических, формальных. То есть он немного расчеловечивается.

С другой стороны, многие футурологи говорят, что чем больше мы будем работать с машинами, тем более ценным станет личное общение. И большинство профессий, которые останутся в будущем, будут так или иначе связаны с социальным взаимодействием, где необходимы эмоции, — это педагоги, врачи и т.д.

В конце концов большинство людей предпочтут, чтобы во время болезни за ними ухаживали родственники или живые сиделки, а не роботы. Хотя, возможно, последние смогут лучше выполнять эти обязанности. То же и с образованием — живой человек, наставник, всегда может научить лучше, чем онлайн-курс. Там, где необходимы человеческие чувства, социальные проявления, точно будет возрастать потребность в людях. Соответственно туда и стоит идти молодым специалистам.

Автор — соруководитель рабочей группы «Нейронет» Национальной технологической инициативы

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