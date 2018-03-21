В Москве разыскивают похитителей автомобильных зеркал заднего вида

В столице разыскивают специфических автоворишек. Преступники снимают с машин зеркала заднего вида и продают. Украденные детали потом уходят со скидкой самим жертвам. Рядом с автосервисами дежурят собратья по несчастью. Случайные прохожие подскажут, где купить зеркала дешевле в два раза.

Лучший способ защитить свое зеркало — это его пометить. Деталь со специальной гравировкой для преступников бесполезна.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов