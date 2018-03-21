Продажу одежды из натурального меха запретят в Сан-Франциско

Запрет на продажу одежды из натурального меха в Сан-Франциско вступит в силу с января 2019 года. Об этом пишет The San Francisco Examiner.

Магазины подержанной одежды смогут реализовать изделия из меха, а для продавцов, закупивших большие партии товара, предусмотрена отсрочка до января 2020 года. Продажи изделий из кожи и шерсти нововведения касаться на будут, сообщает RT. Отмечается, что нарушителям будет грозить штраф в $1 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что итальянский модный дом Versace отказался от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.