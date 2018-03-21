Португальский шоколатье создал конфету стоимостью $10 тыс.

Португальский шоколатье создал настоящий кулинарный шедевр. Шоколадная конфета в форме алмаза, покрытая золотой стружкой. Цена сладости — $10 тыс. В состав шоколада входит шафран, белые трюфели и мадагаскарская ваниль. Всего в коллекции Даниэля Гомиша 1 тыс. драгоценных конфет. У каждой из них уже есть хозяин. Ходят слухи, что один из заказов сделал покупатель из России.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.