Двое погибли и шестеро ранены при взрыве газа в Мурманске

Шесть человек ранены, двое погибли. В Мурманске завершена поисковая операция на месте взрыва газа. Трагедия произошла около 16:55 по местному времени. Взрыв прогремел в жилой пятиэтажке по улице Свердлова. В доме проживают 180 человек. Разрушены три угловые квартиры, пожар, к счастью, не начался. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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