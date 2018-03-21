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РФ нужно стремиться увеличить население до 150 млн человек к 2050 году

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Согласно оптимистичному прогнозу демографов, к 2050 году население России вырастет до 150 млн человек. Чтобы добиться этого показателя за счет повышения рождаемости, нужен новый подход к демографической политике.

О том, как сделать многодетность нормой, а не исключением, и в то же время не допустить снижения населения на миллион человек в год, на круглом столе «Известий» рассказали демографы, врачи и психологи.

«Для перелома негативной демографической тенденции важно, чтобы семей, где больше двух детей, становилось все больше. Государство предпринимает массу усилий для этого. Но мне кажется, очень важен настрой самого общества. Многодетность должна стать модной», — считает заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России Дмитрий Дегтярев.

По словам экспертов, для того, чтобы население России росло, главным образом нужно выстроить четкую государственную стратегию, направленную на поощрение семей, способных на рождение не одного ребенка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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