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«Ночь театров» пройдет в Москве 24 марта

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Традиционная общегородская акция «Ночь театров» начнется в Москве 24 марта. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, в мероприятии, организованном департаментом культуры Москвы, примут участие 82 столичных учреждения культуры.

Акция начнется в 21:00 мск и продлится до трех часов ночи, участие в ней будет бесплатным.

«В широкой программе мероприятий акции на сценических площадках театров пройдут мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи, экскурсии, кинопоказы, спектакли и фрагменты спектаклей московского репертуара», — говорится в пресс-релизе.

Главным элементом «Ночи театров» станет музыкальное, поэтическое
и театральное действие, которое развернется сразу на нескольких площадках под крышей Центрального выставочного зала «Манеж». Зрители смогут погрузиться «в мир оперы, импровизации, буффонады, современной хореографии и, расположившись на мягких пуфах с горячими напитками, насладиться узнаваемыми музыкальными композициями и поэзией в исполнении артистов московских театров».

Информация обо всех мероприятиях акции доступна на портале mos.ru.  

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