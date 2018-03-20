На Земле наступила астрономическая весна. На всей планете 20 марта ночь равна дню. Это значит, что солнце пересекло небесный экватор и перешло в Северное полушарие.

Земля, как известно, вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. В день равноденствия оно проходит по самой середине небосвода. До летнего солнцестояния наша звезда будет подниматься всё выше. Продолжительность дня будет расти до июня и потом вновь пойдет на спад.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.