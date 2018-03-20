В Британии эксгумируют останки соратников Березовского

Британские власти намерены потревожить могилы бизнесменов из России. Будут эксгумированы останки Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного. Полиция Британии считает смерти подозрительными. 10 лет назад умер Патаркацишвили от сердечного приступа. В 2012 году скончался Александр Перепиличный во время пробежки. Все бизнесмены были соратниками Бориса Березовского.

Британские журналисты не исключают, что потревожат и останки олигарха. Борис Березовский покончил с собой. Власти королевства собираются связать смерти с покушением на Сергея Скрипаля. Во вторник в Россию вернутся 23 российских дипломата. Лондон выслал из страны сотрудников МИД РФ. Ответные меры Москва обещает принять в течение недели. В обратном направлении отправятся 23 британских дипломата.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.