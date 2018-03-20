Футбольный клуб «Лион» могут отстранить от участия в еврокубках. УЕФА открыла дисциплинарное дело из-за поведения французских болельщиков. Фанаты «Лиона» на матче с ЦСКА выкрикивали расистские оскорбления, заблокировали проходы на стадион, устроили стычки с полицией. У французского клуба уже есть условное отстранение от еврокубков на два года.

В апреле на матче с «Бешикташем» фанаты начали драться прямо на поле. Год назад, несмотря на беспорядки, французы прошли дальше в Лиге Европы. Армейцам удалось победить «Лион» на выезде и выбить команду из турнира. Теперь французы могут попрощаться с еврокубками на несколько лет.

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