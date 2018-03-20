Беспилотный автомобиль Uber сбил велосипедистку

В США беспилотный автомобиль впервые стал виновником смертельного ДТП. В Аризоне погибла 49-летняя велосипедистка. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В момент ДТП за рулем Uber был техник, но он не смог взять управление на себя. Компьютер не распознал женщину как угрозу и просто сбил ее, двигаясь со скоростью 61 км/ч. Полиция провела расследование, но не нашла виновных. Uber приостановил испытания беспилотного такси.

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