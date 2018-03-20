Странная гибель украинского летчика

Украинский военный летчик Владислав Волошин, которого подозревали в причастности к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году, был найден мертвым 18 марта в своей квартире в Николаеве. Официальная версия — самоубийство. Волошин оставил службу в 2016 году и руководил Николаевским аэропортом. Родственники не замечали за ним суицидальных наклонностей.

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