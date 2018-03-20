В Татарстане дайверы провели под водой более шести часов

В Татарстане дайверы установили рекорд, пробыв под водой более шести часов. Водолазы научно-исследовательского отряда Русского географического общества совершили погружение под лед озера Изумрудное. Каждый из трех аквалангистов израсходовал по семь баллонов газа. Рекорд остался неофициальным — чтобы зафиксировать его, не хватило средств. Пригласить представителей Всемирной конфедерации подводной деятельности не получилось. В декабре аквалангисты намерены провести под водой и льдом около 10 часов.

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