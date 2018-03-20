Путин встретился с кандидатами в президенты РФ

Лидер президентской гонки Владимир Путин принял в Кремле участников выборов. Глава государства предложил другим кандидатам сотрудничать и рассказал о курсе, по которому пойдут власти страны в ближайшее время. Акцент — на решение внутренних задач, цель — повысить благосостояние россиян. Гонки вооружений Москва не допустит, оборонный бюджет будет снижаться.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.