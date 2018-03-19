Итоги президентских выборов в России 2018 года

Восемь абсолютно разных кандидатов, семь из которых — выдвиженцы от партий. Эти выборы — рекордные по числу баллотирующихся на пост президента.

«Ветеран» президентских выборов Владимир Жириновский — на третьем месте. Лидер ЛДПР набрал около 5,66%. Позиций практически не сдал: в 2012 году Жириновский был на четвертом месте.

КПРФ в этом году сделали ставку на обновление партии. Но ожидания коммунистов не оправдались.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.