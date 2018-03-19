Памятник Петру и Февронии в Хабаровске признали лучшим в России

Памятник святым Петру и Февронии Муромским в Хабаровске признали лучшим из 29, установленных в стране. В частности, проект отметили за прилегающую к скульптурной композиции территорию, названную сквером Семьи, Любви и Верности.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», скульптуры оценивал попечительский совет общенациональной программы «В кругу семьи». Его члены обратили внимание и на то, что в одном из главных мест народных гуляний жителей Хабаровска появилась «Ладья семейного счастья», а также арт-объект в виде двух сердец.

В благодарственном письме на имя губернатора Вячеслава Шпорта учредители программы «В кругу семьи» предлагают софинансирование в установке памятников Петру и Февронии в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Охотске. Каждый город получит по уникальному варианту скульптур.

Осенью 2017 года портал iz.ru со ссылкой на представителей комиссии по монументальному искусству Москвы сообщал о том, что в столице святых благоверных Петра и Февронию Муромских увековечат в виде памятника, установленного в сквере на Большой Сухаревской площади.