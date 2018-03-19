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Боксер Мейвезер хочет подать документы для получения лицензии бойца ММА

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Фото: Global Look Prees/Gene Blevins
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Американский боксер Флойд Мейвезер — младший, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, планирует подать документы для получения лицензии бойца смешанного стиля (ММА). Об этом сообщает TMZ.

«На всё нужно время. Мы собираемся подать заявку на получение лицензии и надеемся, что сможем драться», — заявил непобежденный боксер.

Подготовка к боям по правилам ММА, по оценке Мейвезера, займет от шести до восьми месяцев.

Флойд Мейвезер — младший рассказал ранее, что начинает подготовку к проведению поединка по правилам смешанных единоборств в UFC, сообщает RT.

Портал iz.ru писал ранее, что Флойд Мейвезер, заявивший о желании получить российское гражданство, открыл счет в Промсвязьбанке. Совместно с финансовой структурой спортсмен займется реализацией ряда перспективных проектов.

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