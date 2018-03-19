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Международные наблюдатели отметили высокий уровень проведения выборов в России

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Выборы президента РФ соответствуют высоким европейским стандартам. Международные наблюдатели отметили прозрачность голосования. Зарубежные политики высоко оценили техническое оснащение выборов. 

Экс-председателя ПАСЕ Педро Аграмунта поразили электронные урны.

«Я в первый раз видел электронные урны со сканерами. В будущем так и должно быть. Но я не знаю, насколько этот метод голосования надежный — надеюсь, что да. В целом на выборах не было никаких проблем. Мне остается только поздравить избранного президента, который получил абсолютное большинство голосов», — заявил он.

Экс-сотрудник ПАСЕ Тьерри Мариани отметил наличие видеокамер.

«Не знаю, как в других европейских странах, но во Франции видеокамеры на избирательных участках никогда не ставят. Я участвую в миссиях наблюдателей за выборами в России более 20 лет. Потому что 20 лет я был членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а затем — Совета Европы. Искренне говорю, что с каждым разом я вижу улучшения. Сегодня процедура выборов в России едва ли не более прозрачная, чем во Франции. Во многом из-за наличия видеокамер на участках», — сказал он.

На выборах работало около 1513 иностранных наблюдателей. За голосованием следили зарубежные политики, дипломаты, журналисты. Иностранные наблюдатели констатировали отсутствие нарушений. 

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