Сербская деревня Путиново отпраздновала победу Путина на выборах президента России

Деревенька Путиново в Сербии отпраздновала победу Путина на президентских выборах. Жители собрались в маленьком ресторанчике и включили новости. Оглашение предварительных результатов все слушали, затаив дыхание.

Село 300 лет называлось Хаджинцы, в 2012 году его переименовали. В этом году местная корчма получила название «Кафана Крым». Таким образом жители отметили четвертую годовщину возвращения полуострова в состав России. Местным жителям особенно близок вопрос о принадлежности Крыма. Путиново находится в нескольких километрах от границы с частично признанной республикой Косово.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.