Избрание Владимира Путина президентом России именно в этот день имеет глубокий смысл и для него самого, и для поддержавших его граждан.

«Я вас крепко-крепко обнимаю! Спасибо вам!» — такими словами Владимир Путин завершил краткое выступление перед жителями Севастополя, куда он прилетал за несколько дней до выборов президента. Не только для Владимира Путина, но и для очень многих граждан нашей страны история воссоединения Крыма с Россией до сих пор является эмоционально насыщенной. Это вполне естественно: для русских, по-прежнему остающихся самым многочисленным разделенным народом, это событие стало не просто историческим фактом, но и фактом их личной биографии.

Что и говорить: с самого начала передача Никитой Хрущевым Крыма в 1954 году братской Украине выглядела не иначе как очередная импровизация, граничащая с исторической глупостью и пренебрежением национальными чувствами. Точно так же воспринималась история, произошедшая в декабре 1991-го, когда в стремлении занять главный кабинет в Кремле Борис Ельцин, подписывая в компании с Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения, с легким сердцем «забыл»» и о Крыме, и о Севастополе, и о Черноморском флоте. Это была еще одна историческая несправедливость, допущенная в отношении полуострова и всех, кто на нем проживал и служил…

Впрочем, до февральского государственного переворота 2014 года в Киеве, пожалуй, никто — ни в Крыму, ни в Москве — и не помышлял о пересмотре существующего статус-кво. Вопрос о статусе Крыма был предрешен лишь тогда, когда стало ясно, что дружественной Украины больше не будет. Жители Крыма это поняли раньше многих. После этого Москва просто не имела морального права делать вид, что принцип сохранения чьей-то территориальной целостности для нее важнее всех иных принципов, этических норм, здравого смысла и обязательств перед собственным народом.

Чтобы принять единственно верное решение, требовалось беспрецедентное политическое мужество, которое и было проявлено Владимиром Путиным. В этом вопросе он получил поддержку абсолютного большинства крымчан и жителей материковой России. И дело тут не в «кремлевской пропаганде», на которую так любят списывать свои политические провалы те, кто постоянно недоволен и президентом, и Россией. Думаю, главная причина такой поддержки заключается в том, что люди, — где бы они ни жили и чем бы ни занимались, — в основной своей массе всегда интуитивно чувствуют, на чьей стороне правда.

Быть среди тех, кто на стороне правды, — для многих из нас именно это является значимой частью самооценки и самоуважения. Собственно, за возможность оказаться на стороне правды и справедливости значительное большинство граждан России и признательно Владимиру Путину. А еще — за то, что впервые за долгие годы они испытали чувство гордости за свою страну — чувство глубоко естественное, но многие годы вытравливаемое из их жизни.

Энтузиазм граждан, соединенный с волей руководства страны, чувство моральной правоты, помноженные на уверенность в себе, на надежность армии и флота и их способность решать поставленные перед ними задачи — всё это создало невиданную доселе ситуацию национального подъема. За последние столетие таких моментов в истории страны было не так уж много: разве что Великая Победа 1945-го и Великий полет Юрия Гагарина 1961-го. Неслучайно тогда, весной 2014-го, впервые за долгие-долгие годы многие граждане России стали вывешивать национальные флаги в окнах своих домов.

Оказавшись в тот момент на стороне правды и здравого смысла, они и сейчас поступили бы точно так же. Несмотря на последовавшие со стороны Запада санкции, несмотря на то, что жизнь после воссоединения Крыма с Россией не стала легче и проще, мартовский выбор 2014 года для них не подлежит ревизии. Собственно, президентские выборы 18 марта 2018 года это еще раз подтвердили.

Конечно, как показывает исторический опыт, одного энтузиазма мало, и гордость за свою страну должна опираться не только на память о героических событиях прошлого, но и на каждодневные свершения людей в дне сегодняшнем. Однако та же история учит: без человеческого энтузиазма, без уважения к своему прошлому и настоящему, без гражданской солидарности, проявляемой и в радостные дни побед, и в горестные минуты трагедий, такая огромная страна, как наша, не может уверенно смотреть в будущее. На голом меркантилизме и циничном расчете (копеечном или многомиллиардном) новую Россию не построить.

Каждому обществу, как и каждому человеку, нужна мечта, нужна вера в себя. В известном смысле «крымская весна» и оказалась частью той мечты, которая наконец-то начала сбываться. Нет ничего удивительного в том, что люди связывают дальнейшее воплощение этой мечты с тем, кто заронил в их душе веру в то, что у них и на этот раз всё получится. Вчера он вновь победил на выборах. И для них, для страны в целом это — добрый знак.

Автор — главный редактор журнала «Историк»