Беспилотник обнаружил в Лапландии заблудившегося туриста

Беспилотный летательный аппарат смог обнаружить заблудившегося в Лапландии туриста. Инцидент произошел в финской общине Посио, сообщает Yle.

По данным издания, мужчина находившийся около полуночи в районе национального парка Рииситунтури с группой туристов, отстал от толпы на 2 км. Турист был увлечен процессом фотосъемки пейзажа.

В дальнейшем к поиску туриста подключились полицейские, которые смогли дозвониться до заблудившегося мужчину. После этого стражи порядка задействовали для поиска беспилотник и отправили его на поиски пропавшего. Увидев квадрокоптер, мужчина следовал за ним около 1 км в сторону полицейской машины.