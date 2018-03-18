Мексиканский футболист умер в 29 лет из-за рака легких

Известный мексиканский футболист Эсекиель Ороско скончался в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с раком легким, говорится в заявлении мексиканской лиги.

Ороско защищал цвета клубов «Некаксу», «Чьяпас», «Атланте», «Тапачулу» и «Мурсиелагос». Футболист дебютировал на профессиональном уровне в 2009 году, а последний матч провел в конце 2016 года, передает ESPN.

Публикация от Ezequiel Orozco (@ezequielorozco_) 16 Окт 2016 в 11:52 PDT

«Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами, а особенно за то, что он был хорошим человеком», — говорится в заявлении лиги.

Многие мексиканские клубы, тренеры и футболисты оказывали поддержку Ороско, организовывая сбор средств на лечение спортсмена.

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