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Мексиканский футболист умер в 29 лет из-за рака легких

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Фото: Global Look Press/El Universal
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Известный мексиканский футболист Эсекиель Ороско скончался в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с раком легким, говорится в заявлении мексиканской лиги.

Ороско защищал цвета клубов «Некаксу», «Чьяпас», «Атланте», «Тапачулу» и «Мурсиелагос». Футболист дебютировал на профессиональном уровне в 2009 году, а последний матч провел в конце 2016 года, передает ESPN.

«Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами, а особенно за то, что он был хорошим человеком», — говорится в заявлении лиги.

Многие мексиканские клубы, тренеры и футболисты оказывали поддержку Ороско, организовывая сбор средств на лечение спортсмена.

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