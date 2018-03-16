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В московском ресторане прошел ужин в рамках проекта «Кухня на грани»

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Фото: пресс-служба ресторана «На Мосфильмовской»
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В ресторане «На Мосфильмовской» состоялся ужин в рамках интерактивного проекта «Кухня на грани».

Мероприятие прошло в формате ужина в четыре руки и было посвящено Азии. 

Шеф-повар «На Мосфильмосвкой» Михаил Кощеев и Александр Райлян, су-шеф ресторана деликатесов Insight, приготовили сложносочиненный сет, в котором виртуозно соединили разные виды мяса, структуры и температуры. В меню было семь блюд. 

Для старта шефы приготовили лосось с воздушным кремом из гребешка и мисо, хрустящий картофельный салат с соусом из сладкого чили и чипсами из пармской ветчины и «необычный ролл» с нежным кремом из гребешка и маринованным в ким-чи лососем.

Начать знакомство с «горячими» блюдами предлагалось с «не совсем супа» — измененного в молекулярном стиле классического том-кха, а продолжить — копченой уткой с манго под  устричным соусом и свиной грудинкой, маринованной в вяленных травах и унаги и поданной с почками лотоса, мини-киви и печенной брюссельской капустой.

На десерт подали мильфей с тайским арбузом и нежным кокосовым кремом.

Цена ужина составила 3 тыс. рублей. В стоимость входил не только сет из семи подач, но и два бокала вина — белого и красного. 

«Кухня на грани» — новый проект, посвященный исследованию неочевидных особенностей еды.

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