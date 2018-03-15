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Экс-губернатор Брянской области вернул государству 21 млн рублей

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Бывший губернатор Брянской области Николай Денин вернул в местный бюджет  21,1 млн рублей. Ранее он был осужден за превышение должностных полномочий.

Остаток задолженности экс-главы региона составляет 696 852 рубля 75 копеек. Об этом сообщили корреспонденту NASHBRYANSK.RU в пресс-службе регионального УФССП.

В ноябре 2015 года экс-губернатор Брянской области был приговорен к 4 годам колонии общего режима за злоупотребление властью и штрафу в 21,8 млн рублей в счет погашения материального ущерба, причиненного областной казне.

Николай Денин руководил регионом 10 лет — до 9 сентября 2014 года, когда президент России Владимир Путин отстранил его от должности «в связи с утратой доверия».

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