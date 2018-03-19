Малые города чувствовали себя наименее защищенными в период трансформаций постсоветского периода в прошедшие два с половиной десятилетия. В это время увеличилась массовая миграция населения в крупные города, усилился глубокий инфраструктурный упадок. Во многих случаях причинно-следственная связь между этими процессами и исчезновением самобытных региональных производств весьма очевидна. Однако, несмотря на все трудности, малые города выжили и постепенно начинают развиваться. Есть отдельные муниципальные программы, направленные на развитие территорий, и есть примеры талантливых энтузиастов с их успешно реализованными предпринимательскими проектами, которые должны тиражироваться.

В этих условиях решение президента России Владимира Путина о предоставлении дополнительных средств на развитие малых городов и исторических поселений, объявленное на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне, а также в послании президента Федеральному собранию, является положительным сдвигом в решении многих проблем.

В рамках проекта по развитию территорий в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета будет ежегодно выделяться 25 млрд рублей для решения первоочередных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитии социальной сферы, создании комфортной среды для жизни. Упомянутая в послании президента Федеральному собранию масштабная программа пространственного развития России, включающая развитие населенных пунктов, предполагает удвоение расходов на эти цели в следующие шесть лет.

В Казани, Владивостоке, Сочи мы можем наблюдать успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры, улучшения качества жизни горожан. Однако нельзя не отметить, что развитие этих городов велось в рамках проектов федерального значения. А трудности в развитии малых городов и, в особенности, исторических городов, носят системный характер. Наиболее болезненный аспект в малых городах — отсутствие возможностей быстрого экономического роста. Фактически с нуля нужно создавать целые экономические системы, а сделать это можно только при комплексном подходе к проблеме.

Можно тратить огромные средства на удовлетворение социальных запросов местных жителей, внедрение передовых технологий в строительстве, транспорте и коммунальном хозяйстве, но не стоит забывать, что локомотивом развития территорий служит бизнес. Зачастую малый и средний бизнес в регионах практически не развивается. Происходит это как в силу неразвитости рынка, так и по множеству других причин, начиная от административных барьеров местного уровня, заканчивая отсутствием квалифицированных кадров.

В послании президента говорится о необходимости рассредоточения активной и динамичной жизни из крупных мегаполисов по всей территории страны. Проблема депопуляции, миграции молодого населения и индифферентности жителей к развитию своих городов связана не только с наличием работы и зарплаты, но и с социально-культурной жизнью. Жители крупных мегаполисов привыкли, что в городах каждый день проводятся десятки культурных мероприятий, начиная от кино и театра и заканчивая ярмарками и тематическими фестивалями. Большинство малых городов этого лишены. Для исправления ситуации необходимо прорабатывать комплексные социально-культурные инициативы через механизмы Министерства культуры, Министерства образования.

Очевидно, что в каждом регионе, в том числе и в малых городах, и в особенности в исторических поселениях, существуют свои конкурентные преимущества — упомянутые президентом «изюминки». Зачастую они строятся вокруг сферы услуг — в первую очередь, туризма, искусства, народных промыслов. Однако здесь мы сталкиваемся, если можно так сказать, «с проблемой курицы и яйца». Допустим, город имеет богатую историю, отдельные ценные памятники архитектуры или даже сохранил историческую застройку; рядом — живописный ландшафт, чистый воздух. Однако туристы в город не едут из-за того, что в городе одна приличная гостиница и та на отшибе, два нормальных ресторана и столовая в центре города. Казалось бы, инвесторы могли бы вложиться в развитие туристической инфраструктуры, но… туристический поток слишком мал. То есть, нет инфраструктуры — нет туризма; нет туризма — нет инфраструктуры.

Выходом из ситуации могли бы стать комплексные программы развития малых городов и исторических поселений, учитывающие все особенности функционирования таких территорий как социально-экономических систем. В частности, в настоящее время Министерство культуры ведет подготовку к реализации Концепции по развитию исторических поселений, поддержке и популяризации культурных и туристских возможностей, развитию экономики культурного наследия. Эта концепция направлена на повышение устойчивости городского развития и социально-экономического роста небольших исторических поселений путем комплексного развития их территории и инфраструктуры. Ключевой ее особенностью стало широкое привлечение сторонних инвесторов через механизм муниципально-частного партнерства, который позволит выполнять не только работы по восстановлению историко-градостроительной среды, но также благоустройству, ремонту инженерных коммуникаций и так далее.

Сейчас мы с коллегами по университету формируем как экономическую модель реализации данных концепций, так и специальные образовательные программы. Ведь для успешного решения задачи развития малых городов требуется подготовка большого количества профессионалов в области градостроительного планирования, экономически эффективного управления культурными ресурсами, историческим наследием. И, наконец, нужна активная популяризация этих поселений как центров культуры и туризма — зачастую мы и сами не знаем, какие удивительные вещи скрываются прямо у нас под боком!

Автор — ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

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