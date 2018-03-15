Прямой эфир

Суд Нижнего Тагила отказался блокировать сайт по майнингу Tagilcoin

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт по майнингу криптовалюты Tagilcoin заблокирован не будет. Так решил районный суд Нижнего Тагила, отказав, таким образом, городской прокуратуре.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, ранее в надзорное ведомство обратился один из депутатов Госдумы, который, в свою очередь, ссылался на просьбы жителей Свердловской области разобраться с этим ресурсом.

Проверка, инициированная депутатом, показала, что регистратором доменного имени выступает компания из США. Его избиратели опасались, что люди могли быть введены в заблуждение. Правоохранители, в свою очередь, высказывали предположение, что криптовалюта Tagilcoin не обеспечена реальной стоимостью.

Между тем в суде пока не сообщили, почему было принято решение не блокировать ресурс. Мотивировочная часть будет оглашена позднее.

Портал iz.ru 7 декабря сообщал о том, что в Нижнем Тагиле появилась собственная криптовалюта с говорящим названием Tagilcoin. По словам разработчиков, она была создана на основе Litecoin, которая является ответвлением Bitcoin.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сайт Гидрометцентра Украины поймали на майнинге криптовалют
На заброшенном заводе в Оренбурге обнаружили майнинговую ферму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017