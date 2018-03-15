Суд Нижнего Тагила отказался блокировать сайт по майнингу Tagilcoin

Сайт по майнингу криптовалюты Tagilcoin заблокирован не будет. Так решил районный суд Нижнего Тагила, отказав, таким образом, городской прокуратуре.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, ранее в надзорное ведомство обратился один из депутатов Госдумы, который, в свою очередь, ссылался на просьбы жителей Свердловской области разобраться с этим ресурсом.

Проверка, инициированная депутатом, показала, что регистратором доменного имени выступает компания из США. Его избиратели опасались, что люди могли быть введены в заблуждение. Правоохранители, в свою очередь, высказывали предположение, что криптовалюта Tagilcoin не обеспечена реальной стоимостью.

Между тем в суде пока не сообщили, почему было принято решение не блокировать ресурс. Мотивировочная часть будет оглашена позднее.

Портал iz.ru 7 декабря сообщал о том, что в Нижнем Тагиле появилась собственная криптовалюта с говорящим названием Tagilcoin. По словам разработчиков, она была создана на основе Litecoin, которая является ответвлением Bitcoin.