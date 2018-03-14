Оптимальное решение

Группа компаний «Новотранс» представила на Российском инвестиционном форуме в Сочи инвестпроект Lugaport, который предполагает строительство экспортного зернового терминала. Там сможет храниться 300 тыс. т зерна, а пропускная способность составит 5–6 млн т в год. Терминал появится на территории морского торгового порта Усть-Луга. Подробности — в материале портала iz.ru.

Проект привлек внимание правительства страны и руководства субъектов. В Минтрансе и Минсельхозе уверены, что создание этого терминала позволит кратно увеличить экспортный потенциал сельхозпроизводителей.

По словам президента Группы компаний «Новотранс» Константина Гончарова, это одно из важнейших направлений развития экономики страны, отрасль, в которую необходимо активно инвестировать. Он напомнил, что об этом говорится в поручениях президента страны.

«Сейчас в Северо-Западном регионе России нет ни одного специализированного зернового терминала, в котором бы осуществлялась перевалка. В то же время урожайность этих культур в стране из года в год растет», — подчеркнул Гончаров. По его словам, формирование инновационной инфраструктуры морских портов, их развитие и интеграция в современные транспортные узлы — одни из главных задач Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года, а также Морской доктрины Российской Федерации.

«Приняв решение вкладывать собственные средства в строительство экспортного зернового терминала с нуля, мы делаем инвестиции в будущее на благо отечественной экономики и государства в целом. Понимая, что проблема требует скорейшего решения, мы на этой неделе приступили к проектным работы по созданию зернового терминала», — добавил Гончаров.

Как отметил на презентации проекта президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, данный терминал откроет для российских аграриев «кратчайший и самый выгодный морской путь в Европу, позволит им за счет понятной и дешевой логистики прийти на западные рынки с конкурентными ценами и большими объемами».

По мнению генерального директора агентства, InfraNews Алексея Безбородова, терминал «Новотранса» заберет зерновые у портов стран Балтии.

«Проект предлагает оптимальное решение проблемы экспорта российских зерновых в Европу. Терминал де-факто заберет перевалку зерновых у стран Балтии. Например, только порт Лиепая переваливает в год порядка 4 млн т зерна. И это, безусловно, уникальное событие, когда частная компания в столь непростое время вкладывает собственные средства в развитие экспортного потенциала страны, ее транспортного и агропромышленного комплексов. И это единственный крупный зерновой терминал на Северо-Западе, который точно будет построен и вскоре уже заработает», — считает Алексей Безбородов.

Генеральный директор Института экономики и развития транспорта — дочернего общества компании РЖД — Федор Пехтерев полагает, что у проекта большой потенциал в плане наращивания экспорта российских зерновых в европейские страны за счет выгодного географического расположения и возможности приема судов с большим водоизмещением.

Кроме того, указал Пехтерев, проект хорошо вписывается в планы переключения грузопотока с портов Прибалтики, о которых в 2015 году в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.

Lugaport считают перспективным и в Минсельхозе. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК ведомства Анатолий Куценко заявил о важности проекта для наращивания экспортного потенциала в Северо-Западном направлении.

«Отрадно, что крупные компании проявляют интерес к вложению инвестиций в российский аграрный сектор. Строительство специализированного зернового терминала позволит значительно расширить перевалочные, элеваторные, мощности по хранению, что станет важным шагом к увеличению объемов экспорта зерна и сельскохозяйственных грузов», — отметил Куценко.

Россия является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Вместе с этим активно развивается инфраструктура зернового рынка: ведется строительство новых портовых терминалов, совершенствуются механизмы приемки, доставки и перевалки зерна.

«Lugaport — это масштабный, перспективный и социально значимый для всей страны объект, тем более важный на нынешнем этапе развития агропромышленного комплекса, когда от темпа и слаженности работы всех участников логистической цепочки движения сельхозпродукции на экспорт зависит объем присутствия России на мировом рынке», — резюмировал Куценко.

Возможности проекта положительно оценил и заместитель министра транспорта Виктор Олерский.

Еще один терминал будет предназначен для экспорта и импорта пищевых продуктов и включит в себя крытые напольные склады объемом 100 тыс. т. Также планируется построить три причальных стенки генеральных и навалочных грузов на импорт и экспорт. На причалах будет вестись перегрузка чугуна, окатыша, железорудного концентрата, руды, сортовой металлопродукции. Для хранения грузов предусмотрен склад с бетонным покрытием и распределенной нагрузкой 20 т на 1 кв. м. В сутки терминал будет способен принимать до 1,1 тыс. вагонов.

В «Новотрансе» уточнили, что Lugaport будет включать пять причалов для судов с осадкой до 15,5 м. Причалы глубиной 16,5 м рассчитаны на суда до 320 м класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize.

Руководитель оператора терминала Алексей Жарков рассказал, что проектные работы ведутся совместно с ЗАО «ГТ «Морстрой» — крупнейшим специализированным проектным институтом. Первые наработки уже сделаны. Получены варианты компоновки морского терминала. Проектировщик приступил к выполнению комплекса инженерно-геологических изысканий.

— В права собственности на участок вступили. Есть уверенность, что уже через 3-4 года универсальный терминал Lugaport примет первые суда, — сообщил он.

Объем инвестиций в проект в «Новотрансе» не разглашают. По оценкам экспертов, речь идет как минимум о 20 млрд рублей.

В рамках Петербургского международного экономического форума для руководства страны, профильных ведомств и экспертов организуют показ натурного макета и презентацию новых возможностей проекта.