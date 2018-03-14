МВД Украины объявило в розыск обвиняемого в убийстве Дениса Вороненкова

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск российского предпринимателя Владимира Тюрина, которого подозревают в заказе убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Информация размещена на сайте ведомства.

Бывший гражданский супруг Марии Максаковой обвиняется в «умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц». Владимир Тюрин исчез 10 октября 2017 года. Министерство определило его статус как «лица, скрывающегося от органов прокуратуры», передает RT.

В октябре 2017 года Украина обратилась к России с просьбой экстрадировать Тюрина, подозреваемого в заказе убийства Вороненкова. По версии следствия, организаторами и исполнителями преступления являются пятеро граждан Украины.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бизнесмен Эдуард Аксельрод, убитый в Харькове, был причастен к убийству экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

«Аксельрод — связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика», — заявил Луценко в ноябре 2017 года.

Напомним, Денис Вороненков был убит киллером в центре Киева 23 марта 2017 года.