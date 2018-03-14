Скончался режиссер Леонид Квинихидзе

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщает РЕН ТВ.

Долгое время режиссер боролся с тяжелым заболеванием.

Квинихидзе в начале 1960 годов работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов. В 1965 году снял свой первый художественный фильм — «Первый посетитель».

Режиссер полюбился российскому зрителю благодаря фильмам «Мэри Поппинс, до свидания», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня».