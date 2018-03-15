Во Всемирный день прав потребителей стоит вспомнить, что у россиян есть не только законодательно гарантируемые права на безопасность и качество товаров и услуг, адекватную информацию о них и возмещение ущерба, причиненного потребителям. У них есть признанное на уровне ООН фундаментальное право на доступность для всех, включая самых малообеспеченных, жизненно необходимых потребительских благ. Полагаю, именно об этом говорил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в прошлом году. Отмечая необходимость для экономики страны генерировать больше доходов, чтобы соответственно росли и доходы граждан, президент заявил, что «мы не можем ждать слишком долго, поэтому государство должно своими способами, своими инструментами таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в достаточно сложном положении».

Что же, по мнению защитников прав потребителей, надо сделать в первую очередь?

Ускорить принятие и реализацию подготовленной Минпромторгом программы субсидирования из федерального бюджета части расходов самых бедных семей с детьми на приобретение продуктов отечественного производства из ассортимента здорового питания.

Стимулировать развитие продуктовой благотворительности. В первую очередь за счет безвозмездной передачи торговыми компаниями благотворительным организациям той доли нереализованных продуктов с приближающимся к истечению сроком годности, которая с высокой вероятностью ими не будет продана. Но может быть своевременно потреблена семьями с низким доходом.

Необходимо ввести обязательное лекарственное страхование граждан с низкими доходами, включив его в состав ОМС. Создавать в регионах механизмы льготного кредитования в связи с неотложной жизненной необходимостью по представлениям служб соцзащиты и под гарантии региональных бюджетов. Кроме того, нужно обеспечить безвозмездную юридическую и экспертную поддержку в защите прав потребителей, у которых не хватает для этого денег или физических возможностей.

Мы также считаем важным ввести, наконец, в школах потребительское образование, которое помогло бы формировать навыки здорового питания, финансовую, товароведческую и правовую грамотность. Понимаем, насколько сложно вводить в школьную программу дополнительные предметы или учебные часы. Но это и не требуется: нужно просто включать элементы потребительских знаний в федеральные образовательные стандарты и программы по широкому спектру предметов среднего образования.

На заседании президиума Госсовета 18 апреля 2017 года президент отметил, что защите прав потребителей важно уделять не меньшее внимание, чем интересам предпринимателей. Мы считаем, что при оценке регулирующего воздействия, которую сейчас проходят все законопроекты, стоит учитывать их влияние на здоровье и интересы потребителей. Пока обязательно учитываются лишь права бизнесменов.

Автор — глава Союза потребителей России

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции