Летевший на свою свадьбу экс-тренер сборной РФ умер на борту самолета

Бывший главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Юрий Плотников скончался на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Турцию, где мужчина намеревался вступить в свой третий брак.

По предварительной информации, причиной смерти 67-летнего Плотникова стал инфаркт.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово, когда он поднялся на борт самолета вместе со своей возлюбленной. Плотникову стало плохо до того, как лайнер поднялся в воздух. Внезапно бывший спортсмен начал хрипеть и тяжело дышать. Медикам не удалось его спасти.

Плотников и его невеста намеревались отдохнуть в Анталии, а затем поехать в Болгарию, где у него была квартира, оставленная спортсмену второй женой, скончавшейся ранее.

По словам друга Плотникова, он разговаривал с Юрием за пару дней до его смерти. «Он мне сказал, что скоро улетает за границу со своей новой женщиной, с которой хочет сочетаться узами брака. Потом ему нужно было закончить кое-какие дела по наследству», — рассказал Максим.

Заслуженный тренер России Юрий Плотников возглавлял национальную сборную на Олимпийских играх – 2000 в Сиднее. Под его руководством штангисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, передает НСН.