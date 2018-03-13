Движение «Демвыбор» в Казахстане признано экстремистским

Деятельность движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), организованной беглым экс- владельцем БТА-банка Мухтаром Аблязовым, признана в Казахстане экстремистской. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова.

«Генпрокуратура Казахстана обратилась в суд о признании ДВК экстремисткой организацией. Сегодня решением Есильского районного суда города Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме», — приводит слова Лоскутовой «Интерфакс».

Представитель Генпрокуратуры Казахстана подчеркнула, что деятельность ДВК запрещена на всей территории Казахстана.

Мухтар Аблязов в 1998-1999 годах занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, в 2005-2009 годах он возглавлял совет директоров БТА-банка. В 2009 году в Казахстане и России против него было выдвинуто обвинение в хищении в крупных размерах и выдан ордер на арест. Обвинения в финансовых махинациях на сумму около $5 млрд изначально выдвинула Россия, а потом и Украина, где, по данным правоохранительных органов, бизнесмен осуществил нелегальные операции на сумму $400 млн. После этого предприниматель скрылся и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В 2009 году предприниматель уехал в Великобританию, в июле 2011 года он получил там политическое убежище.

Бывший председатель казахстанского БТА-банка был задержан во Франции в июле 2013 года в соответствии с международным ордером, а позже его арестовали. Экстрадиции Аблязова одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. В сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал указ об экстрадиции подсудимого в Россию. Адвокаты Аблязова настаивают на том, что преследование их клиента носит прежде всего политический характер. Cам Аблязов полностью отрицает свою вину.